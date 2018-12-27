"Одно пожелание – чтобы он испустил дух": реакция соцсетей на новогодние поздравления Путина

Глава Кремля Владимир Путин на новогоднем вечере в Большом театре, в Москве, поздравил россиян с наступающим Новым годом. Однако в ответ на пожелания "здоровья, любви и счастья" от российского лидера пользователи соцсетей разразились критикой.

Российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал соответствующее видео на своей странице в Twitter.

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Я желаю всем здоровья, любви, счастья! Мира и процветания нашей Родины! С наступающим праздником, с приближением 2019 года!

– сказал Путин.

Однако в сети на поздравление главы Кремля отреагировали с негативом.

"Есть только одно пожелание на Новый год, чтобы Путин испустил дух", – пишет один из пользователей.

"Вот у меня приходят счета. Я их плачу. И работаю по шесть дней в неделю по 12 часов. Счета растут, а зарплата нет. Путин у власти уже 19 лет. Может пора ему на покой? Травить анекдоты и я могу", – говорится в одном из комментариев.