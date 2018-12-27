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      "Єдине побажання, щоб він спустив дух": соцмережі відреагували на новорічні вітання Путіна

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      Соцмережі відреагували на новорічне привітання Путіна
      Соцмережі відреагували на новорічне привітання Путіна / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін на новорічному вечорі в Великому театрі, що в Москві, привітав росіян із прийдешнім Новим роком. Однак у відповідь на побажання "здоров'я, любові та щастя" від російського лідера користувачі соцмереж вибухнули критикою.

      Російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував відповідне відео в на своїй сторінці в Twitter.

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      Я бажаю всім здоров'я, любові, щастя! Миру і процвітання нашої Батьківщини! З наступаючим святом, з наближенням 2019 роком! 
      – сказав Путін.

      Однак у мережі на привітання голови Кремля відреагували з негативом.

      "Є тільки одне побажання на Новий рік, щоб Путін спустив дух", – пише один із користувачів.

      Новорічне привітання Путін

      "Ось у мене приходять рахунки. Я їх плачу. І працюю по шість днів на тиждень по 12 годин. Рахунки ростуть, а зарплата ні. Путін при владі вже 19 років. Може пора йому на спокій? Травить анекдоти і я можу", – йдеться водному із коментарів.

      Привітання Путін

      Путін привітання

      Путін відповідь

      Путін відповідь

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Соцмережі Курйозні новини Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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