"Єдине побажання, щоб він спустив дух": соцмережі відреагували на новорічні вітання Путіна
Очільник Кремля Володимир Путін на новорічному вечорі в Великому театрі, що в Москві, привітав росіян із прийдешнім Новим роком. Однак у відповідь на побажання "здоров'я, любові та щастя" від російського лідера користувачі соцмереж вибухнули критикою.
Російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував відповідне відео в на своїй сторінці в Twitter.
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Я бажаю всім здоров'я, любові, щастя! Миру і процвітання нашої Батьківщини! З наступаючим святом, з наближенням 2019 роком!
– сказав Путін.
Однак у мережі на привітання голови Кремля відреагували з негативом.
"Є тільки одне побажання на Новий рік, щоб Путін спустив дух", – пише один із користувачів.
"Ось у мене приходять рахунки. Я їх плачу. І працюю по шість днів на тиждень по 12 годин. Рахунки ростуть, а зарплата ні. Путін при владі вже 19 років. Може пора йому на спокій? Травить анекдоти і я можу", – йдеться водному із коментарів.