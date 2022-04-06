Одного "жмурика" нашли, остальные сгорели: на Харьковщине оккупантов встретили с "фейерверками"

ВСУ продолжают разрушать планы российских захватчиков на Харьковщине. Любые попытки врага провести боевую операцию заканчиваются поражением.

Именно поэтому оккупанты пытаются оказывать давление на мирное население и открывают огонь по гражданской инфраструктуре. Однако у Вооруженных Сил Украины достаточно вооружения, чтобы нанести врагу непомерные потери.

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Мы заняли оборону и ждали рашистов 3 – 4 часа. Дождались и встретили – с "фейерверками". Только одного "жмурика" нашли, остальные сгорели,

– сказал боец ​​ВСУ Сергей.

В Министерстве обороны Украины отметили, что Харьковщина держит оборону благодаря стойкости местного населения и настойчивости Вооруженных Сил Украины.