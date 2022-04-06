Саме тому окупанти намагаються чинити тиск на мирне населення та відкривають вогонь по цивільній інфраструктурі. Однак Збройні Сили України мають достатньо озброєння, аби завдати ворогу непомірних втрат.

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Ми зайняли оборону та чекали рашистів 3 – 4 години. Дочекались і зустріли – з "феєрверками". Тільки одного "жмуріка" знайшли, решта згоріла,

– сказав боєць ЗСУ Сергій.

У Міністерстві оборони України зазначили, що Харківщина тримає оборону завдяки стійкості місцевого населення та наполегливості Збройних Сил України.