Одной из главных причин дефицита безопасности в небе – дефицит решений стран НАТО, – Зеленский

Дальнобойность наконец должна быть обеспечена для Украины именно так, как это нужно для завершения этой войны. Все в Альянсе понимают, какие есть потребности.

Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также подвел итоги встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

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Зеленский рассказал детали встречи с Рютте

Президент отметил, что сегодня генсек НАТО Марк Рютте впервые прибыл с визитом в Киев на новой должности, что является очень знаковым. Такой приоритет теперь можно наполнить важными решениями. Он подчеркнул, что очень важно полностью выполнять каждую нашу договоренность с партнерами об оборонной поддержке.

Своевременность в поддержке – это стойкость на фронте. Фронт должен быть усилен. И дальнобойность, наконец, должна быть обеспечена именно так, как это нужно для завершения этой войны. Все в Альянсе понимают, какие есть потребности,

– заявил Зеленский.

По его словам, не менее важен перед зимой для Украины вопрос ПВО, в том числе совместное сбивание российских ракет и дронов. По его мнению, одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины и, в частности, рядом с границами НАТО, является дефицит решений о совместной работе и коллективной защите.

"То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы – в Украине, так же помогая спасать жизнь. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика", – уверяет украинский лидер.

Вышеупомянутые вопросы Владимир Зеленский и обсудил с Марком Рютте. Украина и дальше будет убеждать партнеров в том, что нужно внедрить, особенно для результативной защиты неба. Отдельно лидеры обсудили членство нашего государства в НАТО.

Президент затронул вопрос членства Украины в НАТО

Постоянно на столе переговоров с партнерами вопрос приглашения для Украины в НАТО, тема приближения членства. Сегодня с Марком мы говорили о подробностях этого. Всем нам в Европе все равно это нужно – Украина в Альянсе,

– отметил глава государства.

Как говорит президент, это нужно не только ради большей общей силы или ради заслуженной справедливости для украинцев. Это необходимо еще и потому, что только благодаря полной интеграции Украины, ее четкому положению в Евроатлантике, можно надежно убрать "старый и преступный российский соблазн" ломать порядок жизни в Европе.

"Геополитическая определенность для Украины и всей Европы является чрезвычайной ценностью. Именно это – надежный фундамент мира, когда нет ни одного недостаточно защищенного места в архитектуре Европы безопасности", – отметил он.

Зеленский заслушал доклад Сырского

Глава государства сообщил также, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. Среди неотложных - Донецкая, Харьковская, Запорожская области. Также обсудили ответы на удары по приграничным общинам.

Отдельное внимание сосредоточили на операции Вооруженных Сил Украины на территории Курской области, в частности на продолжающихся активных действиях Киева.

Президент также выразил благодарность всем украинским воинам. За последние недели украинский лидер выделил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, 68-ю отдельную егерскую, 102-ю отдельную бригаду терробороны, 118-ю отдельную механизированную бригаду и 425-й.