В одной из киевских школ плетут маскировочные сетки для украинских военных

Чтобы помочь украинским военным в борьбе против российских оккупантов, в одной из киевских школ плетут маскировочные сетки.

Известно, что уже украинской армии смогли передать 7 сплетенных маскировочных сеток.

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Каждый день в школу приходят десятки человек. Среди них взрослые и даже учащиеся. Все они хотят помочь украинской армии преодолеть российского оккупанта.

Кроме того, в школу передают гуманитарную помощь – людям раздают фрукты и овощи. А старшеклассники с учителями готовят энергетические батончики.

Смотрите видео: как взрослые и дети плетут сетки

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