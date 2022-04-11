В одной лодке с Путиным, – политолог объяснил, почему оккупанты полностью уничтожают города

Российские военные хотят оккупировать украинские города, но при этом полностью уничтожают некоторые из населенных пунктов, например Мариуполь. Есть несколько причин, почему оккупанты ведут себя так.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

На тему В России началось "трение в элитах", – советник главы МВД

Во-первых, российская армия не умеет воевать по-другому. По словам Саакяна, оккупанты уже потеряли многие свои наиболее боеспособные подразделения, которые могли бы гипотетически проводить зачистку внутри городов.

Поэтому для них взятие городов – это просто неприступные крепости. Они будут их уничтожать,

– рассказал политолог.

Во-вторых, для России важно создавать психологическое давление на украинские власти и наших граждан, ведь информация о зверствах в Мариуполе, Буче, Ирпене и других населенных пунктах просто ужасает.

В-третьих, такое поведение россиян является "связыванием кровью" своих же, потому что уничтоженные города, изнасилованные люди, массово убитые гражданские – это военные преступления. Таким образом Путин обеспечивает бунт внутри военных, ведь тогда они будут все "в одной лодке".

Сейчас российские военные, начиная наивысшим руководством и завершая младшим офицерским составом, кровью подписываются, что они в одной лодке с Путиным. В случае трибунала они фактически являются частью этих преступлений. Олег Саакян Политолог

Вас может заинтересовать – новые потери россиян в войне с Украиной: смотрите видео