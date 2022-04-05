В одном из районов Тернопольщины утечка аммиака из-за российской ракеты: не пейте из колодца

В Кременецком районе Тернопольщины произошла утечка аммиака из-за российской ракеты, которую сбили силы ПВО. Жителей района просят не пить воду из колодцев и не ловить рыбу!

Людей просят не паниковать: через несколько дней ситуация стабилизируется.

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Как произошла утечка аммиака

По словам главы Тернопольской ОВА Владимира Труша, вчера, 4 апреля, в 23:30 над Тернопольщиной сбили российскую ракету. Обломки упали на склад, где были минеральные удобрения. Там повредили шесть резервуаров: остатки минеральных удобрений попали в почву.

Специалисты несколько проводили замера и не обнаружили существенного роста количества аммиака в почве и воде. Но в 17:00 обнаружили несколько худшие показатели на территории, где упала ракета.

Именно поэтому жителей, которые проживают вблизи русла реки Иква Кременецкого района просят не пить воду из колодцев и не вылавливать рыбу. Ее можно использовать как техническую.

Ничего критического не произошло

Переживать не нужно. За 3 – 4 дня ситуация стабилизируется, успокаивают эксперты.

Экологические последствия не являются критическим. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется,

– написал Владимир Труш.

Кроме того, власти сделали несколько важных решений по этой ситуации:

Жителям Кременецкого района будут доставлять питьевую воду.

Спасатели будут развозить техническую воду для жителей и предприятий.

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