Людей просять не панікувати: за кілька днів ситуація стабілізується.

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Як стався витік аміаку

За словами голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, вчора, 4 квітня, о 23:30 над Тернопільщиною збили російську ракету. Уламки впали на склад, де були мінеральні добрива. Там пошкодили шість резервуарів: залишки мінеральних добрив потрапили в ґрунт.

Спеціалісти кілька проводили заміру і не виявили істотного зростання кількості аміаку у ґрунті та воді. Але о 17:00 виявили дещо гірші показники на території, де впала ракета.

Саме тому мешканців, які проживають поблизу русла річки Іква Кременецького району просять не пити воду з криниць та не виловлювати рибу. Її можна використовувати як технічну.

Нічого критичного не сталося

Переживати не потрібно. За 3 – 4 дні ситуація стабілізується, заспокоюють експерти.

Екологічні наслідки не є критичним. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується, – написав Володимир Труш.

Крім того, влада зробила кілька важливих рішень щодо цієї ситуації:

Мешканцям Кременецького району доставлятимуть питну воду.

Рятувальники будуть розвозити технічну воду для мешканців та підприємств.

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