Одну из батарей "Купола" могут разместить на Донбассе, – Арестович

Если Украина получит от США батареи "Железного купола", одну из установок ПВО могут привлечь для защиты Мариуполя. В таком случае система противовоздушной обороны сможет прикрывать не только район, где расположены войска, но и объекты критической инфраструктуры.

Такое мнение озвучил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он отметил, что пока неизвестно, когда Украина сможет получить "Железный купол".

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Почему заговорили о предоставлении Украине систем ПВО

Дело в том, что в Конгресс США внесли законопроект, предписывающий Министерству обороны США рассмотреть возможность предоставить Украине две батареи "Железного купола".

Что известно о "Железном куполе"?

Это разработка частной израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, одна из самых засекреченных и дорогих систем противоракетной обороны в мире. Она разработана для поражения ракет противника для защиты гражданского населения и важных объектов инфраструктуры от обстрелов.

Решение конгрессменов предоставить Украине дополнительное вооружение приняли в результате визита в США президента Владимира Зеленского. Во время его встречи с Джо Байденом политики подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран.

Документ предусматривает сотрудничество по 11 направлениям. Часть одного из направлений – передача Украине двух батарей "Железного купола".

Как рассказал Арестович, по результатам доклада министерства обороны США будет видно, какое решение примут США. После этого будет резолюция Конгресса и решение исполнительной власти, в частности президента Джозефа Байдена.

Как используют систему ПВО

Если Украина получит это вооружение, одну из установок ПВО используют для обороны наших позиций на Донбассе.

Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, Мариуполь с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где расположены войска, объекты критической инфраструктуры, например, склады или атомную станцию, или ГЭС,

– сказал Алексей Арестович.

Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что одна установка "Железного купола" может защитить местность площадью примерно 150 квадратных километров. Ее используют для уничтожения неуправляемых ракет дальностью до 70 километров, как у систем:

"Град",

"Смерч",

"Ураган".

Также с помощью "Железного купола" можно перехватывать вражеские беспилотники и даже военные самолеты на высоте до 10 километров.