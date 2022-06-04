Одну из британских компаний Абрамовича из-за санкций продадут за 1 фунт стерлингов

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому олигарху Роману Абрамовичу и его соратникам, будет продана за 1 фунт стерлингов. Ее приобретут два технологических предпринимателя.

Truphone поручил специалисту по реструктуризации FRP Advisory провести продажу имущества корпорации после того, как санкции, наложенные на Абрамовича, подвергли сомнению будущее группы. Абрамовичу принадлежит 23 процента акций компании, а остальные – его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

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Еще в 2020 году компанию могли бы продать более чем за 400 миллионов фунтов

В 2020 году компанию Truphone оценили в 410 миллионов фунтов стерлингов. Тогда Абрамович и его компаньоны по бизнесу выделили ей финансирование в размере более 300 миллионов фунтов стерлингов.

1 фунт стерлингов Согласно данным НБУ по состоянию на 4 июня, 1 фунт стерлингов стоит 36 гривен 74 копейки.

Кто приобретет компанию Абрамовича

90% телекоммуникационной группы Truphone приобретет немецкий бизнесмен, соучредитель компании по продаже подержанных автомобилей Auto1 Хакан Коч, а 10% акций получит его партнер Пирос Куссиос, ранее работавший в сфере телекоммуникаций.

Известно, что нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн. фунтов стерлингов и погасят долги компании. При этом в случае, если стоимость компании вырастет, нынешние владельцы получат до трети средств, первоначально инвестированных в Truphone.

Компанию планируют реализовать уже в июне.

Абрамович был вынужден отдать Челси

В конце мая, из-за санкций британского правительства, Абрамович был вынужден отдать футбольный клуб Челси.

Футбольный клуб за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов консорциума Clearlake Consortium, возглавляемого американцем Тоддом Белли.

Поскольку олигарх больше не будет иметь отношения к лондонскому клубу, он ночного не получит с суммы продажи команды. Правительство Великобритании хочет направить часть средств на поддержку Украины.

Процесс продаж лондонского клуба длился около трех месяцев. Только 25 мая согласовали переход прав собственности на клуб, когда правительство Великобритании получило юридические гарантии, что Абрамович не получит финансовых выгод от его продажи.

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