Truphone доручив фахівцю з реструктуризації FRP Advisory провести продаж майна корпорації після того, як санкції, накладені на Абрамовича, поставили під сумнів майбутнє групи. Абрамовичу належить 23 відсотки акцій компанії, а решта – його партнерам по гірничо-металургійній компанії Evraz Олександру Абрамову і Олександру Фролову.

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Ще у 2020 році компанію могли б продати за понад 400 мільйонів фунтів

У 2020 році компанію Truphone оцінили в 410 мільйонів фунтів стерлінгів. Тоді Абрамович та його компаньйони по бізнесу виділили їй фінансування у розмірі понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

1 фунт стерлінгів Згідно з даними НБУ станом на 4 червня, 1 фунт стерлінгів коштує 36 гривень 74 копійки.

Хто придбає компанію Абрамовича

90% телекомунікаційної групи Truphone придбає німецький бізнесмен, співзасновник компанії з продажу уживаних автомобілів Auto1 Хакан Коч, а 10% акцій отримає його партнер Піррос Куссіос, який раніше працював у сфері телекомунікацій.

Відомо, що нинішні власники Truphone зобов'язуються інвестувати в компанію понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів та погасять борги компанії. При цьому у випадку, якщо вартість компанії зросте, нинішні власники отримають до третини коштів, які вони спочатку інвестували в Truphone.

Компанію планують продати вже в червні.

Абрамович був вимушений віддати Челсі

Наприкінці травня, через санкції британського уряду, Абрамович був вимушений віддати футбольний клуб Челсі.

Футбольний клуб за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів консорціуму Clearlake Consortium, який очолює американець Тодд Бьолі.

Оскільки олігарх більше не матиме відношення до лондонського клубу, він нічного не отримає з суми продажу команди. Уряд Великої Британії хоче спрямувати частину коштів на підтримку України.

Процес продажу лондонського клубу тривав близько трьох місяців. Лише 25 травня погодили перехід прав власності на клуб, коли уряд Великої Британії отримав юридичні гарантії, що Абрамович не матиме фінансових вигід від його продажу.

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