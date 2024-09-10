Во Львове и области, в течение дня ожидаются дожди, которые местами перейдут в грозы. Температура воздуха существенно снизится.

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Ожидается дождь

Температура воздуха во Львове опустится до +17...+19 градусов. Кроме этого, в областном центре будет облачно.

Ночью осадки не прогнозируют, но утром и днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью ожидается +15...+17 градусов, днем +17...+19 градусов.

На Львовщине 10 сентября по всей территории ожидается дождь. Днем местами может быть гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит +13...+18 градусов, днем +16...+21 градус.

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе в части областей Украины ожидается похолодание. Днем температура воздуха ощутимо снизится.