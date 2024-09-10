У Львові та області, протягом дня очікуються дощі, які місцями перейдуть у грози. Температура повітря суттєво знизиться.

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Очікується дощ

Температура повітря у Львові опуститься до +17...+19 градусів. Крім цього, в обласному центрі буде хмарно.

Вночі опади не прогнозують, але вранці та вдень очікується дощ. Температура повітря вночі очікується +15...+17 градусів, вдень +17...+19 градусів.

На Львівщині 10 вересня по всій території очікується дощ. Вдень подекуди може бути гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +16...+21 градус.

Раніше синоптики попереджали, що цього тижня в частині областей України очікується похолодання. Вдень температура повітря відчутно знизиться.