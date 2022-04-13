В помещении, которое может быть связано с Абрамовичем, прошли обыски

Местное правительство сообщило, что соответствующее постановление издал Королевский суд Джерси. Решение принято в рамках мер против оффшорных активов, принадлежащих российским миллиардерам, находящимся под санкциями.

Кстати Окружению Путина все равно на его имперские амбиции, – Краев

Сообщается, что правоохранители произвели обыск в помещении, которое может быть связано с Абрамовичем.

Отметим, что украинское правительство внесло Джерси в список оффшорных зон. Остров, принадлежащий юрисдикции Британии, считается так называемой "налоговой гаванью" для олигархов.

Кстати – Путин был счастлив, когда ввели санкции против Абрамовича и других олигархов, – Денисенко объяснил почему: смотрите видео