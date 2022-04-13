У приміщенні, яке може бути пов'язане з Абрамовичем, відбулися обшуки

Місцевий уряд повідомив, що відповідну постанову видав Королівський суд Джерсі. Рішення прийнято в рамках заходів проти офшорних активів, що належать російським мільярдерам, які перебувають під санкціями.

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Повідомляється, що правоохоронці провели обшук у приміщенні, яке може бути пов'язане з Абрамовичем.

Зауважимо, що український уряд вніс Джерсі до переліку офшорних зон. Острів, який належить до юрисдикції Британії, вважається так званою "податковою гаванню" для олігархів.

До уваги. У березні Євросоюз і Велика Британія наклали санкції на Абрамовича, через що може зникнути лондонський клуб Челсі. Натомість олігарху, який бере участь у перемовинах України та Росії, вдалося уникнути санкцій США.

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