Обмеження запровадили проти помічника Володимира Путіна Андрія Фурсенка. Про це рішення повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Актуально Велика Британія внесла до санкційного списку понад 200 олігархів і компаній Росії

Які бізнесмени опинилися у списку

Олександр Алекперов,

Володимир Євтушенков,

Андрій Бокарєв,

Олександр Шульгін,

Ігор Касаєв,

сестри Алішера Усманова.

Тепер усі ці люди не зможуть потрапити на територію Великої Британії. Також Лондон заморозив активи росіян та заборонив британським підприємствам співпрацювати з ними.

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