Обмеження запровадили проти помічника Володимира Путіна Андрія Фурсенка. Про це рішення повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Актуально Велика Британія внесла до санкційного списку понад 200 олігархів і компаній Росії
Які бізнесмени опинилися у списку
- Олександр Алекперов,
- Володимир Євтушенков,
- Андрій Бокарєв,
- Олександр Шульгін,
- Ігор Касаєв,
- сестри Алішера Усманова.
Тепер усі ці люди не зможуть потрапити на територію Великої Британії. Також Лондон заморозив активи росіян та заборонив британським підприємствам співпрацювати з ними.
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