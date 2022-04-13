Обмеження запровадили проти помічника Володимира Путіна Андрія Фурсенка. Про це рішення повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Актуально Велика Британія внесла до санкційного списку понад 200 олігархів і компаній Росії

Які бізнесмени опинилися у списку

  • Олександр Алекперов,
  • Володимир Євтушенков,
  • Андрій Бокарєв,
  • Олександр Шульгін,
  • Ігор Касаєв,
  • сестри Алішера Усманова.

Тепер усі ці люди не зможуть потрапити на територію Великої Британії. Також Лондон заморозив активи росіян та заборонив британським підприємствам співпрацювати з ними.

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