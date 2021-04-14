Кипр, который долгое время был привлекательным местом для оффшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.

Кипр решил активнее бороться с оффшорами и отмыванием средств. Насколько это повлияет на страну, которая до сих пор популярна среди выходцев из СССР, – в этом материале.

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Так же, как в ЕС: почему Кипр изменил правила

Основная причина – гармонизация законодательства с европейскими нормами, которые Никосия трактовала довольно свободно довольно долго. За это справедливо получила славу острова-отмывателя средств и "оффшорного рая" недалеко от ЕС. Новое решение облегчит борьбу с этим и с другой незаконной активностью, пишет издание Al-Jazeera.

Новый реестр обязывает компании, которые базируются или зарегистрированы на Кипре, декларировать своих настоящих владельцев. Это прежде всего касается старых бизнесов – зарегистрированных до 16 марта этого года.



Теперь отмывать деньги через Кипр будет сложнее / Коллаж Anti Corruption Digest

Теперь у них есть еще один год, чтобы внести правдивые данные на государственный вебсайт "Ариадне" и указать там реального владельца. Для новых компаний правила еще строже, они имеют лишь месяц.

Реальный владелец Таким по новым местным законам считается лицо, которое владеет более 25% всех акций, имеет большинство прав при голосовании акционеров и/или осуществляет эффективный контроль даже через родственные связи. Если никто не подпадает под условия, владельцем признается CEO компании.

Доступ к этой важной базе данных в 2022 году будет только у полиции Кипра и расследователей финансовых преступлений. Чуть позже его хотят сделать общим. В планах ЕС – свести все такие реестры в одну огромную базу.

Об этом заявила министр торговли и энергетики Кипра Наташа Пилидес. Как пояснила чиновница, теперь не надо будет "продираться через мутную сеть ложных вывесок, за которыми происходит отмывание средств".

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Также нововведение важно, как добавила Наташа Пилидес, для "отслеживания преступников, которые в противном случае скроют свою личность за структурой компании". Кипр прибегал к такому, потому что надо было поддерживать проблемную экономику. Она зависела от туризма, имела низкие корпоративные налоги, поэтому привлекала людей разного (часто и нелегального) толка.

В последнее время страна приняла несколько важных законов, в частности остановив выдачу так называемых "золотых виз". По ним гражданство за инвестиции получали коррупционеры, приближенные к диктаторам, торговцы оружием и другие.

Российский банк: взлет, сделки и падения

В этот же промежуток времени произошел другой показательный эпизод. Он касается банка из РФ, который прогорел, но запустил на Кипре громкий судебный процесс. Речь идет о банковском мошенничестве в "Промсвязьбанке", он же PSB. Его контролировали братья-олигархи Дмитрий и Алексей Ананьевы, пишет издание International Policy Digest.

В 2017 году, они были на 58 и 59 местах самых богатых людей Росии по оценке Forbes. PBS был основным активом со стоимостью примерно 2,8 миллиарда долларов США. В начале 2010-х он считался девятым банком в РФ, затем стал "системно важным" (то есть институтов "слишком больших, чтобы упасть").

Дмитрий Ананьев был сенатором России с 2006 по 2013 год. Из-за близости к Путину попал в 2018 году под санкции США. Проблемы начались годом ранее.



Российский банк на Кипре запустил громкий судебный процесс / Фото Forbes

"Банк плохих активов" РФ "ТРАСТ" – государственный банк – подал в суд на братьев Ананьевых и их жен – Людмилу и Дарию. Сумма, которую у них требовали, более 312 миллионов долларов США. Она нам еще пригодится. Две семьи обвинили в хищении средств и их отмывании через PSB. В настоящее время "Промсвязьбанк" уже был в критическом состоянии и нуждался в финансовом "спасательном круге".

Государство вмешалось, назначив внешнюю администрацию. Она нашла "черную дыру" в балансе PSB, из-за которой могли исчезнуть до двух миллиардов долларов США. Это и привело к государственной интервенции.

В банке, как обнаружили позже, использовали тайную "двойную документацию". Так создавали официальные бумаги по займам и неофициальные (с маркировкой CNF). Во вторых выкладывали реальные условия и транзакции. Документы CNF видели лишь несколько высших сотрудников банка, они были скрыты от государственных проверок.

Чтобы еще больше скрыть ситуацию, PSB создал несколько компаний, которыми формально не обладал, но которые контролировал через третьих лиц. Якобы именно через них шли денежные переводы (на самом деле, конечно, осуществлял банк). Компании брали новые долги чтобы оплатить старые, принадлежавшие фирмам внутри сети.

Слишком заметно, чтобы пройти мимо 77 миллионов долларов США были якобы взяты из PSB в кэше и переведены в другое подконтрольное Ананьевым финучреждение – "Возрождение" (впрочем, государство дошло и туда в том же 2018). Это произошло через две недели после падения "Промсвязьбанка". И тут на сцене наконец появился Кипр.

Ордер из Никосии

Ноябрь 2020 года и суд на Кипре выдал мировой ордер на замораживание активов Ананьевых. Причиной стало опасение, что две семьи скроют свои активы от "ТРАСТ" и других кредиторов, которые тоже прибегли к юридическим мерам. Киприотское дело построено на секретном судебном докладе от аудиторов KPMG.



Братья Ананьевы / Фото TAdviser

В ней описываются четыре схемы, как 312 миллионов США были выведены из PSB. Слушание 6 апреля 2021 года в Лимассоле было первой попыткой братьев отменить мировой ордер. Громкий процесс снова поднял вопрос к сейчас уже дискредитированной схеме "золотых паспортов". Сами Ананьевы говорят, что не сделали ничего плохого и являются жертвами Кремля и его политических игр.

Она была популярна прежде всего среди россиян, украинский и китайцев. И закрыта только в октябре прошлого года – только после того, как ЕС пригрозил Кипру конкретными действиями.

Меня представляют как преступника. Это не укладывается у меня в голове. Действительно неприятно видеть, как твоя страна пытается ударить тебя,

– рассказывал Дмитрий Ананьев для The Guardian в феврале 2020 года.

Дмитрий Ананьев и жена Людмила приобрели паспорт Кипра и право резиденции в ЕС в 2017 году – за полгода до краха PSB. И незадолго до введения там государственного контроля. ТРАСТ считает, что Дмитрий до сих пор эффективно контролирует свою бизнес-группу PSN Group – одну из крупнейших в области продажи недвижимости.

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Пара теперь живет на киприотский вилле стоимостью в несколько миллионов долларов. Алексей и Дарья живут в изгнании в еще более роскошном пентхаусе в Вене с площадью 800 квадратных метров. Он расположен на улице Hoher Markt и занимает весь пятый этаж одного из самых дорогих зданий.



Один из братьев на фоне коллекции советского искусства / Фото Tadviser

ТРАСТ также считает, что Дария теперь владеет произведениями искусства, компаниями на Кипре, недвижимостью в Австрии, Португалии и России. Алексей известен как владелец одной из крупнейших (если не самой) коллекций советского искусства. В Москве он имел для нее даже частный музей, но сейчас тот закрыт.

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Сотни картин и редкие книги, что исчезли из коллекции, были найдены в... селе у Москвы. Предварительно Алексей передал 5299 картин жене как часть "свадебного контракта". Но на самом деле, чтобы скрыть их от кредиторов. Что уже удалось сделать, так это отменить ордер Интерпола на арест братьев, потому что он был издан по политическим причинам.

Теперь они будут просить Кипр отменить мировой ордер на замораживание активов. Тем временем ТРАСТ и KPMG продолжают расследование. По сути дело будет рассматриваться не ранее 2022 года. Но для резидентов Кипра может наступить новая, не очень приятная эра.