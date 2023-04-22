Официальную позицию обнародовали в соцсетях бригады. Подчеркнули, что действия офицера совершенно не вяжутся с военной службой.

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"Человеку, совершающему преступления, не место в бригаде и ВСУ"

В бригаде отметили, что в то время, когда 14 ОМБр защищает Украину на фронте, отдельный представитель воинской части позволяет себе "позорные, возмутительные и жестокие поступки в отношении другого военнослужащего и другие противоправные действия, совершенно не вяжущиеся с военной службой и званием военнослужащего ВСУ».

Правоохранители уже выясняют все обстоятельства избиения и других противоправных действий, в которых подозревают офицера. Кроме того, в воинской части ведется служебное расследование.

В случае доказательства вины подозреваемого в отношении него будут приняты соответствующие правовые решения. Ведь принципиальная позиция командования воинской части – человеку, совершающему преступления, не место в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого и в Вооруженных Силах Украины вообще,

– подчеркнули в бригаде.

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