Офіційну позицію оприлюднили у соцмережах бригади. Наголосили, що дії офіцера абсолютно не в'яжуться з військовою службою.

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"Людині, яка вчиняє злочини, не місце в бригаді та ЗСУ"

У бригаді зазначили, що у той час, коли 14 ОМБр захищає Україну на фронті, окремий представник військової частини дозволяє собі "ганебні, обурливі і жорстокі вчинки стосовно іншого військовослужбовця та інші протиправні дії, які абсолютно не в'яжуться з військовою службою і званням військовослужбовця ЗСУ".

Правоохоронці вже з'ясовують усі обставини побиття та інших протиправних дій, у яких підозрюють офіцера. Окрім того, у військовій частині триває службове розслідування.

У разі доведення провини підозрюваного, щодо нього будуть прийняті відповідні правові рішення. Адже принципова позиція командування військової частини – людині, яка вчиняє злочини, не місце в 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і в Збройних Силах України взагалі,

– підкреслили у бригаді.