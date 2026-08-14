"Воспитывал" подчиненного так, что потребовалась операция: ГБР задержало офицера ТЦК

Сотрудники ГБР задержали старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП в Ивано-Франковской области. По данным следствия, он избил подчиненного военнослужащего, серьезно его травмировав.

Детали инцидента сообщили в ГБР.

Что известно об избиении военного в ТЦК?

13 августа посреди ночи офицер приехал в нетрезвом состоянии в ТЦК и решил провести "воспитательную работу" с солдатом, который в это время нес службу в наряде. Старлей унижал подчиненного и в конце концов его избил.

Известно, что пострадавшему военному – 45 лет, он сам со Львова. Утром мужчину доставили в больницу, где он рассказал, что пострадал от избиения со стороны заместителя начальника роты.

В результате военный получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения. Его направили в медицинское учреждение для проведения операции.

Между тем свидетели, а также медицинское признание, подтвердили, что офицер находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,69 промилле алкоголя.

Злоумышленник уже задержан. Ему сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий в условиях военного положения. Офицеру ТЦК грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что правоохранители уже сообщили о подозрении 76 руководителям ТЦК разного уровня. Также полиция проверяет возможное незаконное бронирование почти 2,5 тысяч военнообязанных.

Всего с начала полномасштабной войны полиция расследовала 428 уголовных производств, связанных с незаконным освобождением от мобилизации, фиктивными медицинскими справками и незаконной переправкой людей через границу. 105 дел уже передано в суд.