По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага были опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, которая держит оборону в районе фронтового города. Мужчину задержали, ему грозит пожизненное заключение.

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Офицер хотел продать данные о собратьях

Как сообщили в СБУ, для того, чтобы получить координаты необходимых объектов, враг дистанционно завербовал украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде.

В обмен на сотрудничество ФСБ "гарантировала" своему агенту 1 млн рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного "вознаграждения", российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя,

– сообщили в Службе безопасности.

Украинские спецслужбы заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для агрессора геолокации передовых позиций ВСУ. У фигуранта изъяли мобильный телефон, с помощью которого он коммуницировал с российским куратором – сотрудником ФСБ.

Также СБУ установили, что по указанию России агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу. Оккупанты хотели использовать информацию для новых вербовки и получения разведданных об обороне Покровска.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Другие задержания СБУ

Отметим, что днем ранее мы писали, как СБУ и Нацполиция задержали трех жителей Черновцов, которые совершали диверсии на железной дороге, поджигая релейные шкафы. В поисках "легкой подработки" на них вышли российские спецслужбы. Сначала они дали задание сделать семь провокационных граффити, а уже после – уничтожать объекты Укрзализныци.