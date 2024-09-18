За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста. Чоловіка затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

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Офіцер хотів продати дані про побратимів

Як повідомили у СБУ, задля того, щоб отримати координати необхідних об'єктів, ворог дистанційно завербував українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді.

В обмін на співпрацю ФСБ "гарантувала" своєму агенту 1 млн рублів. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової "винагороди", російська спецслужба використовувала вийнятково для вербування зрадника,

– повідомили у Службі безпеки.

Українські спецслужби завчасно викрили агента і затримали його, коли він фіксував для агресора геолокації передових позицій ЗСУ. У фігуранта вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він комунікував з російським куратором – співробітником ФСБ.

Також СБУ встановили, що за вказівкою Росії агент мав "злити" ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу. Окупанти хотіли використати інформацію для нових вербувань та отримання розвідданих про оборону Покровська.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.