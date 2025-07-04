Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Детали и последствия разведки позиции врага на Покровском направлении

Агент "Атеш" из числа российских военных передал информацию о командном пункте 428-го мотострелкового полка на Покровском направлении. На этом КП находилось множество офицеров, которые организовывали управление боем на одном из участков фронта.

Отмечается, что агент собрал информация о других позициях, расположения личного состава, техники и складов противника.

Это подразделение участвует в наступательных операциях и командование не щадит своих людей. Благодаря собранной информации эти позиции уже частично уничтожены, также удалось ликвидировать некоторых штабных командиров,

– указали партизаны.

Агент заблаговременно был переброшен на другое направление, поэтому остался незамеченным. В то же время он продолжает работу уже на новой позиции.

Позиции 428 мотострелкового полка / фото "Атеш"

Все собранные данные "Атеш" оперативно передает Силам обороны Украины для соответствующего планирования.

Заметим, недавно агент "Атеш" разоблачил места расположения российских операторов дронов в Донецкой области. Благодаря этому ВСУ удалось ликвидировать врага.