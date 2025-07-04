Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Деталі та наслідки розвідки позиції ворога на Покровському напрямку

Агент "Атеш" з-поміж російських військових передав інформацію про командний пункт 428-го мотострілецького полку на Покровському напрямку. На цьому КП перебувало безліч офіцерів, які організовували управління боєм на одній з ділянок фронту.

Зазначається, що агент зібрав інформація про інші позиції, розташування особового складу, техніки та складів противника.

Цей підрозділ бере участь у наступальних операціях і командування не щадить своїх людей. Завдяки зібраній інформації ці позиції вже частково знищені, також вдалося ліквідувати деяких штабних командирів,

– вказали партизани.

Агент завчасно був перекинутий на інший напрямок, тому залишився непоміченим. Водночас він продовжує роботу вже на новій позиції.

Позиції 428 мотострілецького полку / фото "Атеш"

Усі зібрані дані "Атеш" оперативно передає Силам оборони України для відповідного планування.

Зауважимо, нещодавно агент "Атеш" викрив місця розташування російських операторів дронів на Донеччині. Завдяки цьому ЗСУ вдалося ліквідувати ворога.