Офицерский состав России покинул Снигиревку в Николаевской области, – Ким

По предварительным данным, офицерский состав российских оккупантов скрылся из Снигиревки Николаевской области. В городе уже готовятся создать военную администрацию.

Россияне понимают, что ВСУ наступают

Об этом во время брифинга заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, в населённом пункте еще остаются российские военные.

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По словам Кима, в городе по-прежнему присутствуют представители оккупационной армии. Ким не сообщил дополнительные подробности относительно ситуации в Снигиревке, чтобы не навредить контрнаступлению ВСУ.

Офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются,

– сказал Ким.

Где расположена Снигиревка, линия фронта: показываем на карте

В городах уже готовы назначить военные администрации

Также он отметил, что сразу после деоккупации населенных пунктов, в них будут созданы военные администрации, и ситуация будет под контролем украинской власти.

Что касается Снигиревки и Гороховской общины, думаю, мы уже готовы назначать военную администрацию. Будем готовить кандидатуры, чтобы как только состоится деоккупация, сразу все было под контролем. Вопрос лишь в том, чтобы освободить военным путем и дальше все очень быстро обустраивать,

– добавил глава ОВА.

Наступление ВСУ: последние новости

Силы обороны Украины освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях. Там подняты украинские флаги.

Уже освобождены такие села: Давыдов Брод, Староселье, Малая и Великая Александровка в Херсонской области, а также Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.

То есть, только с 3 по 4 октября ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, которая все еще была оккупирована. Оккупированной осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное.

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