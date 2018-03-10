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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Офицерский корпус" Рубана ранее имел пророссийское направление, – СБУ

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Владимир Рубан
Владимир Рубан / Фото из свободных сетей

Общественная организация "Офицерский корпус", которую возглавляет Владимир Рубан, была создана еще в 2012 году, а официально зарегистрирована в 2013 году. До начала Евромайдана сайт организации публиковал пророссийские материалы.

Об этом сообщает СБУ.

В спецслужбе отметили, что пророссийские публикации, которым наполнялся сайт "Офицерского корпуса", до сих пор доступны в архивных разделах ресурса.

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Так, СБУ опубликовала репост на сайте статьи, опубликованной на российском пропагандистском сайте "Русская правда".

Пропаганда на сайті

"Офицерский корпус" публиковал российскую пропаганду

Однако с 2013 года тематика статьи на сайте "Офицерского корпуса" изменилась в проевромайдановскую, а впоследствии — на антисепаратистскую.


"Офицерский корпус" изменил тематику наполнения своего сайта

Рубан почав пропагувати

Рубан начал пропагандировать "национальное примирение" на Майдане

Несмотря на то, что Рубан лично негативно высказывался о Евромайдане и перспективах евроинтеграции Украины, 6 декабря 2013 года организация "Офицерский корпус" демонстративно присоединилась к Самообороне Евромайдана.

"Офицерский корпус" присоединился к участию в Евромайдане

Фактически самоназванный "генерал-полковник" В. Рубан персонально появился на общественно-политической арене Украины и начал набирать авторитет с мая 2014 года, когда ОО "Офицерский корпус" начала принимать инициативное участие в освобождении пленных с "ЛНР" и "ДНР" ,
— отметили в СБУ.

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Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Владимир Рубан СБУ Российская пропаганда Евромайдан
Источник: 24 Канал
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