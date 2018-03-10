"Офіцерський корпус" Рубана раніше мав проросійське спрямування, – СБУ

Громадська організація "Офіцерський корпус", яку очолює Володимир Рубан, була створена ще у 2012 році, а офіційно зареєстрована у 2013 році. До початку Євромайдану сайт організації публікував проросійські матеріали.

Про це повідомляє СБУ.

У спецслужбі зазначили, що проросійські публікації, якими наповнювався сайт "Офіцерського корпусу", і досі є доступними в архівних розділах ресурсу.

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Так, СБУ опублікувала репост на сайті статті, опублікованої на російському пропагандистському сайті "Руська правда".



"Офіцерський корпус" публікував російську пропаганду

Проте з 2013 року тематика статтей на сайті "Офіцерського корпусу" змінилася на проєвромайданівську, а згодом – на антисепаратистську.



"Офіцерський корпус" змінив тематику наповнення свого сайту



Рубан почав пропагувати "національне примирення" на Майдані

Попри те, що Рубан особисто негативно висловлювався про Євромайдан та перспективи євроінтеграції України, 6 грудня 2013 року організація "Офіцерський корпус" демонстративно приєдналася до Самооборони Євромайдану.



"Офіцерський корпус" долучився до участі у Євромайдані

Фактично самоназваний "генерал-полковник" В. Рубан персонально з’явився на суспільно-політичній арені України та почав набирати авторитет з травня 2014 року, коли ГО "Офіцерський корпус" почала брати ініціативну участь у звільненні полонених із "ЛНР" та "ДНР",

– наголосили в СБУ.

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Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.