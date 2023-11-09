Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. В ведомстве отметили, что Спецпрокуратура будет оспаривать постановление суда.

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Прокуроры готовят апелляцию

Так, прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона уже готовят апелляционную жалобу. Ее подадут, чтобы обжаловать решение следователя судьи, который отказал применять меру пресечения в отношении старшего помощника заместителя Главнокомандующего ВСУ.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, ранее офицеру сообщили о подозрении. Его обвиняют в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Согласно данным следствия, подозреваемый 6 ноября 2023 года подарил на день рождения помощнику Главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову 6 универсальных боевых гранат. К сожалению, одна из них взорвалась при осмотре подарков. В результате майор погиб на месте.

Государственное бюро расследований занимается досудебным расследованием.

Что известно о судебном заседании

Собственно, он проходил 9 ноября в Печерском суде города Киева. Прокуроры настаивали, чтобы офицера отправили под домашний арест. Согласно данным источников, говорится о полковнике Андрее Тимченко. Он – офицер по аппарату Главнокомандующего ВСУ.

Правда, в суде решили не выбирать меру пресечения. Не удовлетворили ходатайство о домашнем аресте. Кроме того, корреспонденты "Суспильного" сообщили, что заседание запретили снимать журналистам.

Любопытно, что подозреваемый не объяснил, откуда у него гранаты. Адвокат отметил, что пока будет продолжаться следствие, его подзащитный ничего не будет комментировать.

Статус подозреваемого для мужчины остается в силе. В суде "Суспильному" объяснили: если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения,

– сообщили журналисты.

Напомним, что в ГБР рассматривают четыре версии трагического инцидента. Первая и основная – несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством. Три других: убийство по заказу спецслужб России, убийство на почве неприязненных отношений и попытка убийства спецслужбами России другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВСУ.