Офицеры убивают раненых, оставляют в поле и не говорят родным, – пленный об оккупантах

Похоже, что мем о "пушечном мясе" очень близок к реальности. Уничтожать "заблудившихся" российских солдат готовы не только ВСУ и территориальная оборона, но и офицеры армии оккупантов.

Российские оккупанты встретились с героическим сопротивлением ВСУ и местного населения в Украине. Их план блицкрига провалился, сотни единиц техники уничтожены, количество убитых измеряется тысячами. Многие враги в надежде сохранить жизнь сдаются в плен и рассказывают интересные детали о том, что происходит в рядах оккупантов.

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Офицеры оккупанта убивают своих раненых солдат

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса одного из пленных. Тот шокирован тем, что его отправили на верную смерть и со слезами умоляет маму забрать его домой.

Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже "похоронка" не пришла,

- рассказал пленный оккупант.

Также он попросил не рассказывать всю правду о войне, которую Россию начала в Украине, ведь в России у него родственники и он боится за их безопасность.

Видео рассказа пленного оккупанта

Напомним, украинская разведка сообщила, что оккупант готовится создать проблемы со связью и объявить о капитуляции Киева. Это будет фейк! Украинские власти находятся в Киеве, ВСУ и территориальная оборона готовы "тепло" встретить врага. Украина не рассматривает вариант капитуляции, только победа!

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