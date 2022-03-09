Официально "зеленого коридора" из Чернигова нет, есть огромные очереди автомобилей, – Чаус

Ситуация в Черниговской области остается контролируемой. Однако из-за постоянных боев решили не делать "зеленого коридора".

Об этом рассказал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он отметил, что люди пытаются выехать своим транспортом.

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"Уже формируются колонны на выезд. Едут те, кто может и хочет. Корректируем маршрут выезда в зависимости от ситуации. Сегодня машины, которые не доехали до Киева, пошли другим маршрутом", – сказал Чаус.

Нет проблем с едой и лекарствами

По словам главы ОВА, централизованная эвакуация будет тогда, когда военные подтвердят такую возможность. Однако на сегодня такого нет.

Хочу в очередной раз поблагодарить наших героев. Без наших парней и девушек, которые пекут хлеб, обеспечивают город важной гуманитарной помощью, заходящей в город без проблем. То же самое в Нежине и Прилуках,

– рассказал Чаус.

Ситуация на Черниговщине: смотрите видео

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