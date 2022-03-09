Про це розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що люди намагаються виїхати своїм транспортом.
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"Вже формуються колони на виїзд. Їдуть ті, хто може й хоче. Коригуємо маршрут виїзду в залежності від ситуації. Сьогодні машини, які не доїхали до Києва пішли іншим маршрутом", – сказав Чаус.
Немає проблем з їжею та ліками
За словами очільника ОВА, централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять таку можливість. Однак на сьогодні такого немає.
Хочу вчергове подякувати нашим героям. Без наших хлопців і дівчат, які печуть хліб, забезпечують місто важливою гуманітарною допомогою, що заходить у місто без проблем. Те саме у Ніжині та Прилуках,
– розповів Чаус.
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