Про це розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що люди намагаються виїхати своїм транспортом.

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"Вже формуються колони на виїзд. Їдуть ті, хто може й хоче. Коригуємо маршрут виїзду в залежності від ситуації. Сьогодні машини, які не доїхали до Києва пішли іншим маршрутом", – сказав Чаус.

Немає проблем з їжею та ліками

За словами очільника ОВА, централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять таку можливість. Однак на сьогодні такого немає.

Хочу вчергове подякувати нашим героям. Без наших хлопців і дівчат, які печуть хліб, забезпечують місто важливою гуманітарною допомогою, що заходить у місто без проблем. Те саме у Ніжині та Прилуках,

– розповів Чаус.

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