Офис генпрокурора фиксирует все преступления РФ и призывает украинцев помогать: куда обращаться

Правоохранительные органы Украины фиксируют все случаи нападения России на Украину. Это для того, чтобы впоследствии привлечь Россию к ответственности.

Для этого в Офисе генпрокурора запустили "горячую линию".

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Агрессор атаковал Украину. Сейчас мы должны сохранять холодный рассудок, заботиться о безопасности и помнить, что вторжение РФ будет наказано", – заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Фиксация всех преступлений агрессора чрезвычайно важна: фото, видеоматериалы, показания. Для оперативного информирования о нарушениях в Офисе генпрокурора круглосуточно действуют "телефоны горячей линии":

(044)-280-00-16;

(068) 040-76-34 (Viber, WhatsApp, Telegram).

электронная почта: conflict@gp.gov.ua.

Любое лицо может обратиться в Офис Генерального прокурора с помощью этих средств связи для сообщения о преступлениях, связанных с вооруженным конфликтом и агрессией РФ. Полученная информация будет срочно обрабатываться прокурорами для принятия мер согласно действующему законодательству.