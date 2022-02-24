Для цього в Офісі генпрокурора запустили "гарячу лінію".

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Агресор атакував Україну. Зараз ми маємо зберігати холодний розум, дбати про безпеку та пам’ятати, що вторгнення РФ буде покаране", – заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Фіксація всіх злочинів агресора надзвичайно важлива: фото, відеоматеріали, свідчення. Для оперативного інформування про порушення в Офісі генпрокурора цілодобово діють "телефони гарячої лінії":

(044)-280-00-16;

(068) 040-76-34 (Viber, WhatsApp, Telegram).

та електронна пошта: conflict@gp.gov.ua.

Будь-яка особа може звернутись до Офісу Генерального прокурора за допомогою цих засобів зв’язку для повідомлення про злочини, пов’язані зі збройним конфліктом та агресією РФ. Отримана інформація терміново опрацьовуватиметься прокурорами для вжиття заходів згідно з чинним законодавства.