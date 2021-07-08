Обращение нардепа в ОГП
В июне Гончаренко обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой относительно сотрудничества самопровозглашенного президента и оккупантов из Луганска. В ответ прокуроры заявили, что им необходимо больше времени для анализа этого вопроса.
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Обстоятельства, изложенные в обращении, требуют тщательного изучения для подготовки ответа. Поэтому срок рассмотрения продлили до 30 дней,
– говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, действия Лукашенко – это посягательство на нашу территориальную целостность. Поэтому Украина должна открыть уголовное дело против диктатора.
"Кроме того, нужно усиливать давление, санкционное и экономическое. Лукашенко можно и нужно додавить всеми доступными средствами", – подчеркнул нардеп.
Лукашенко фактически признал боевиков: что известно
- Когда в Беларуси цинично задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, пророссийские боевики обратились к Лукашенко. Они попросили, чтобы тот передал им активиста, чтобы они сами его допросили. Мол, за участие в боевых действиях.
- В ответ самопровозглашенный президент пригласил оккупантов в Минск. Такими действиями он фактически признал их.
- После того в Трехсторонней контактной группе заявили о необходимости переноса переговоров из Минска, ведь он больше не нейтрален.