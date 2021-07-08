Обращение нардепа в ОГП

В июне Гончаренко обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой относительно сотрудничества самопровозглашенного президента и оккупантов из Луганска. В ответ прокуроры заявили, что им необходимо больше времени для анализа этого вопроса.

Рекомендуем Правительство одобрило санкции против Беларуси: очередь за СНБО

Обстоятельства, изложенные в обращении, требуют тщательного изучения для подготовки ответа. Поэтому срок рассмотрения продлили до 30 дней,

– говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, действия Лукашенко – это посягательство на нашу территориальную целостность. Поэтому Украина должна открыть уголовное дело против диктатора.

"Кроме того, нужно усиливать давление, санкционное и экономическое. Лукашенко можно и нужно додавить всеми доступными средствами", – подчеркнул нардеп.

Лукашенко фактически признал боевиков: что известно