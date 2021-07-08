Звернення нардепа до ОГП

У червні Гончаренко звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо співпраці самопроголошеного президента та окупантів з Луганська. У відповідь прокурори заявили, що їм необхідно більше часу для аналізу цього питання.

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Обставини, викладенні у зверненні, потребують ретельного вивчення для підготовки належної відповіді. Тому строк розгляду продовжили до 30 днів,

– мовиться у повідомленні.

За словами Гончаренка, дії Лукашенка – це посягання на нашу територіальну цілісність. Тому Україна має відкрити кримінальну справу проти диктатора.

"Окрім того, потрібно посилювати тиск, санкційний та економічний. Лукашенка можна і треба додавити всіма доступними засобами", – наголосив нардеп.

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