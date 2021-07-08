Звернення нардепа до ОГП
У червні Гончаренко звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо співпраці самопроголошеного президента та окупантів з Луганська. У відповідь прокурори заявили, що їм необхідно більше часу для аналізу цього питання.
Рекомендуємо Уряд схвалив санкції проти Білорусі: черга за РНБО
Обставини, викладенні у зверненні, потребують ретельного вивчення для підготовки належної відповіді. Тому строк розгляду продовжили до 30 днів,
– мовиться у повідомленні.
За словами Гончаренка, дії Лукашенка – це посягання на нашу територіальну цілісність. Тому Україна має відкрити кримінальну справу проти диктатора.
"Окрім того, потрібно посилювати тиск, санкційний та економічний. Лукашенка можна і треба додавити всіма доступними засобами", – наголосив нардеп.
Лукашенко фактично визнав бойовиків: що відомо
- Коли у Білорусі цинічно затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, проросійські бойовики звернулися до Лукашенка. Вони попросили, аби той передав їм активіста, щоб вони самі його допитали. Мовляв, за участь у бойових діях.
- У відповідь самопроголошений президент запросив окупантів у Мінськ. Такими діями він фактично визнав їх.
- Після того у Тристоронній контактній групі заявили про необхідність перенесення переговорів з Мінська, адже він більше не є нейтральний.