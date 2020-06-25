Офис генерального прокурора Украины открыл дисциплинарное производство в отношении заместителя генерального прокурора и одновременно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Детали дисциплинарного производства в отношении Холодницкого

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Свое сообщение политик опубликовал в телеграмме, также он выложил соответствующий документ.

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По словам Качуры, теперь Холодницкого ожидает привлечение к дисциплинарной ответственности и увольнение с занимаемой должности руководителя САП.

Какого дела касается это дисциплинарное производство и остальные подробности парламентарий не обнародовал.

"Ждем результатов рассмотрения дела", – подытожил Качура.

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Что этому предшествовало

В середине июня Холодницкий уже сообщал, что против него открыли дисциплинарное производство. И на время расследования его могут отстранить от должности.

Согласно документу, который опубликовал Холодницкий, дисциплинарное производство открыли по жалобе руководителя Генеральной инспекции офиса генпрокурора Сергея Лисаченко. 17 июня кадровая комиссия должна была рассмотреть эту жалобу.

Документы, поступившие Холодницкому из Офиса генпрокурора / Фото с фейсбук-страницы руководителя САП