Зеленский не может ставить нам никаких задач, – Холодницкий
В мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким. Тогда он дал ведомствам три месяца на результат в расследовании резонансных дел. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что у Зеленского не было права ставить никаких задач.
Свою встречу с Зеленским Холодницкий считает сугубо рабочей. Об этом глава САП сказал в интервью "РБК-Украина".
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"Зеленский не ставил и не может ставить нам никаких задач. Дедлайнов никаких не было, это я вам точно говорю. Был разговор, но мне и без разговора с президентом понятно, что нужен результат. Я его каждый день требую от детективов, я его требую от своих прокуроров, но я не могу прыгнуть выше головы", – заявил Холодницкий.
Также он добавил, что после разговора с Зеленским НАБУ и САП задержали сразу двух фигурантов резонансных дел – Олега Гладковского и Ярослава Дубневича. Однако дела до сих пор не в суде.
Подозрения Гладковскому и другим были объявлены тогда, когда детективы НАБУ принесли прокурорам САП достаточно доказательств для их объявления. Подчеркиваю: подозрение еще не значит, что человек уже виновен. Это лишь первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица,
– пояснил Холодницкий.
Глава САП Назар Холодницкий / Фото: РБК-Украина
Коротко о делах Гладковского и Дубневича
Экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского подозревают в злоупотреблении властью при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу.
Больше о коррупционных схемах в Укроборонпроме – читайте по ссылке.
Нардепа Ярослава Дубневича подозревают в легализации вместе с его братом 2 миллиардов гривен и ложном декларировании доходов.
О деле против Дубневича – читайте здесь.
Холодницкий сообщил, что даже после подозрений дела могут быть закрыты. Такое случается, если следствие не может собрать достаточное количество доказательств для суда.
Что известно о Назаре Холодницком: главное
- Назар Холодницкий занимает должность руководителя САП с 2015 года.
- В 2016-м он получал самые крупные среди всех украинских чиновников премии – более 816 тысяч гривен. А в 2018 году получил 456 тысяч гривен отпускных.
- В 2017 году Холодницкого пытались подкупить. Взяткой в 300 тысяч долларов хотели вознаградить его за закрытие дела против судьи Кировского суда Натальи Овчаренко. Тогда работники ГПУ задержали взяточников.
- В марте 2018 года в кабинете руководителя САП нашли "жучок" для прослушивания. Он был заложен в аквариум. Прослушивание проводила Генпрокуратура по просьбе НАБУ, которое открыло производство против Холодницкого.
- В 2019 году тогда еще посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украине необходимо заменить руководителя САП Назара Холодницкого. Это нужно сделать для целостности антикоррупционных институтов.
- Срок его полномочий закончится 30 ноября 2020 года.