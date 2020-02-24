14:44
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Зеленский не может ставить нам никаких задач, – Холодницкий

      - Читати новину українською
      Назар Холодницкий о роли Зеленского в расследованиях САП / zaxid.net

      В мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким. Тогда он дал ведомствам три месяца на результат в расследовании резонансных дел. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что у Зеленского не было права ставить никаких задач.

      Свою встречу с Зеленским Холодницкий считает сугубо рабочей. Об этом глава САП сказал в интервью "РБК-Украина".

      Важно! Холодницкий рассказал, когда может уйти в отставку

      "Зеленский не ставил и не может ставить нам никаких задач. Дедлайнов никаких не было, это я вам точно говорю. Был разговор, но мне и без разговора с президентом понятно, что нужен результат. Я его каждый день требую от детективов, я его требую от своих прокуроров, но я не могу прыгнуть выше головы", – заявил Холодницкий.

      Также он добавил, что после разговора с Зеленским НАБУ и САП задержали сразу двух фигурантов резонансных дел – Олега Гладковского и Ярослава Дубневича. Однако дела до сих пор не в суде.

      Подозрения Гладковскому и другим были объявлены тогда, когда детективы НАБУ принесли прокурорам САП достаточно доказательств для их объявления. Подчеркиваю: подозрение еще не значит, что человек уже виновен. Это лишь первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица,
      – пояснил Холодницкий.


      Глава САП Назар Холодницкий / Фото: РБК-Украина

      Коротко о делах Гладковского и Дубневича

      Экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского подозревают в злоупотреблении властью при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу.

      Больше о коррупционных схемах в Укроборонпроме – читайте по ссылке.

      Нардепа Ярослава Дубневича подозревают в легализации вместе с его братом 2 миллиардов гривен и ложном декларировании доходов.

      О деле против Дубневича – читайте здесь.

      Холодницкий сообщил, что даже после подозрений дела могут быть закрыты. Такое случается, если следствие не может собрать достаточное количество доказательств для суда.

      Что известно о Назаре Холодницком: главное

      • Назар Холодницкий занимает должность руководителя САП с 2015 года.
      • В 2016-м он получал самые крупные среди всех украинских чиновников премии – более 816 тысяч гривен. А в 2018 году получил 456 тысяч гривен отпускных.
      • В 2017 году Холодницкого пытались подкупить. Взяткой в ​​300 тысяч долларов хотели вознаградить его за закрытие дела против судьи Кировского суда Натальи Овчаренко. Тогда работники ГПУ задержали взяточников.
      • В марте 2018 года в кабинете руководителя САП нашли "жучок" для прослушивания. Он был заложен в аквариум. Прослушивание проводила Генпрокуратура по просьбе НАБУ, которое открыло производство против Холодницкого.
      • В 2019 году тогда еще посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украине необходимо заменить руководителя САП Назара Холодницкого. Это нужно сделать для целостности антикоррупционных институтов.
      • Срок его полномочий закончится 30 ноября 2020 года.
      Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме САП СНБО Укроборонпром Судьи Взятка Назар Холодницкий
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Апокалипсис переносится
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 08:40 Сможет ли Украина догнать Польшу?
      Анатолій Амелін
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 07:01 Приложение "Дия": какие проблемы нашли украинцы и что отвечают разработчики
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук