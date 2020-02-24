Зеленский не может ставить нам никаких задач, – Холодницкий

В мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким. Тогда он дал ведомствам три месяца на результат в расследовании резонансных дел. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что у Зеленского не было права ставить никаких задач.

Свою встречу с Зеленским Холодницкий считает сугубо рабочей. Об этом глава САП сказал в интервью "РБК-Украина".

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"Зеленский не ставил и не может ставить нам никаких задач. Дедлайнов никаких не было, это я вам точно говорю. Был разговор, но мне и без разговора с президентом понятно, что нужен результат. Я его каждый день требую от детективов, я его требую от своих прокуроров, но я не могу прыгнуть выше головы", – заявил Холодницкий.

Также он добавил, что после разговора с Зеленским НАБУ и САП задержали сразу двух фигурантов резонансных дел – Олега Гладковского и Ярослава Дубневича. Однако дела до сих пор не в суде.

Подозрения Гладковскому и другим были объявлены тогда, когда детективы НАБУ принесли прокурорам САП достаточно доказательств для их объявления. Подчеркиваю: подозрение еще не значит, что человек уже виновен. Это лишь первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица,

– пояснил Холодницкий.



Глава САП Назар Холодницкий / Фото: РБК-Украина

Коротко о делах Гладковского и Дубневича

Экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского подозревают в злоупотреблении властью при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу.

Больше о коррупционных схемах в Укроборонпроме – читайте по ссылке.

Нардепа Ярослава Дубневича подозревают в легализации вместе с его братом 2 миллиардов гривен и ложном декларировании доходов.

О деле против Дубневича – читайте здесь.

Холодницкий сообщил, что даже после подозрений дела могут быть закрыты. Такое случается, если следствие не может собрать достаточное количество доказательств для суда.

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