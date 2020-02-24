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      Зеленський не може ставити нам жодних завдань, – Холодницький

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      Назар Холодницький про роль Зеленського у розслідуваннях САП / zaxid.net

      У травні 2019 року новообраний Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ Артемом Ситником та САП Назаром Холодницьким. Тоді він дав відомствам три місяці на результат у розслідуванні резонансних справ. Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наголосив, що Зеленський не мав права ставити жодних завдань.

      Свою зустріч з Зеленським Холодницький вважає суто робочою. Про це очільник САП сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

      Важливо! Холодницький розповів, коли може піти у відставку

      "Зеленський не ставив і не може ставити нам жодних завдань.Дедлайнів ніяких не було, це я вам точно кажу. Була розмова, але мені й без розмови з президентом зрозуміло, що потрібен результат. Я його щодня вимагаю від детективів, я його вимагаю від своїх прокурорів, але я не можу стрибнути вище голови", – заявив Холодницький. 

      Також він додав, що після розмови з Зеленським НАБУ і САП затримали одразу двох фігурантів резонансних справ – Олега Гладковського і Ярослава Дубневича. Однак справи досі не в суді.

      Підозри Гладковському й іншим були оголошені тоді, коли детективи НАБУ принесли прокурорам САП достатньо доказів для їх оголошення. Наголошую: підозра ще не означає, що людина вже винна. Це лише перша стадія кримінального процесу щодо конкретної особи,
      – пояснив Холодницький.


      Очільник САП Назар Холодницький / Фото: РБК-Україна

      Коротко про справи Гладковського і Дубневича

      ксзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського підозрюють у зловживанні владою під час здійснення закупівель за державним оборонним замовленням. 

      Більше про корупційні схеми в Укроборонпромі – читайте за посиланням.

      Нардепа Ярослава Дубневича підозрюють у легалізації разом з його братом 2 мільярдів гривень та неправдивому декларуванні доходів.

      Про справу проти Дубневича – читайте тут.

      Холодницький повідомив, що навіть після підозр справи можуть бути закриті. Таке трапляється, якщо слідство не зможе зібрати достатню кількість доказів для суду. 

      Що відомо про Назара Холодницького: головне

      • Назар Холодницький обіймає посаду керівника САП з 2015 року. 
      • У 2016-му він отримував найбільші серед усіх українських високопосадовців премії – понад 816 тисяч гривень. А у 2018 році отримав 456 тисяч гривень відпускних. 
      • У 2017 році Холодницького намагалися підкупити. Хабарем у 300 тисяч доларів хотіли винагородити його за закриття справи проти судді Кіровського суду Наталії Овчаренко. Тоді працівники ГПУ затримали хабарників.
      • У березні 2018 року у кабінеті керівника САП знайшли "жучок" для прослуховування. Він був закладений в акваріум. Прослуховування проводила Генпрокуратура на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти Холодницького.
      • У 2019 році тоді ще посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україні необхідно замінити керівника САП Назара Холодницького. Це потрібно зробити для цілісності антикорупційних інституцій.
      • Термін його повноважень закінчиться 30 листопада 2020 року.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі САП РНБО Укроборонпром Судді Хабар Назар Холодницький Володимир Зеленський
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