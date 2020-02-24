Зеленський не може ставити нам жодних завдань, – Холодницький

У травні 2019 року новообраний Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ Артемом Ситником та САП Назаром Холодницьким. Тоді він дав відомствам три місяці на результат у розслідуванні резонансних справ. Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наголосив, що Зеленський не мав права ставити жодних завдань.

Свою зустріч з Зеленським Холодницький вважає суто робочою. Про це очільник САП сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Зеленський не ставив і не може ставити нам жодних завдань.Дедлайнів ніяких не було, це я вам точно кажу. Була розмова, але мені й без розмови з президентом зрозуміло, що потрібен результат. Я його щодня вимагаю від детективів, я його вимагаю від своїх прокурорів, але я не можу стрибнути вище голови", – заявив Холодницький.

Також він додав, що після розмови з Зеленським НАБУ і САП затримали одразу двох фігурантів резонансних справ – Олега Гладковського і Ярослава Дубневича. Однак справи досі не в суді.

Підозри Гладковському й іншим були оголошені тоді, коли детективи НАБУ принесли прокурорам САП достатньо доказів для їх оголошення. Наголошую: підозра ще не означає, що людина вже винна. Це лише перша стадія кримінального процесу щодо конкретної особи,

– пояснив Холодницький.



Очільник САП Назар Холодницький / Фото: РБК-Україна

Коротко про справи Гладковського і Дубневича

ксзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського підозрюють у зловживанні владою під час здійснення закупівель за державним оборонним замовленням.

Більше про корупційні схеми в Укроборонпромі – читайте за посиланням.

Нардепа Ярослава Дубневича підозрюють у легалізації разом з його братом 2 мільярдів гривень та неправдивому декларуванні доходів.

Про справу проти Дубневича – читайте тут.

Холодницький повідомив, що навіть після підозр справи можуть бути закриті. Таке трапляється, якщо слідство не зможе зібрати достатню кількість доказів для суду.

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