Офіс генерального прокурора України відкрив дисциплінарне провадження щодо заступника генерального прокурора та водночас керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Деталі дисциплінарного провадження щодо Холодницького

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Свій допис політик опублікував у телеграмі, також він виклав відповідний документ.

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За словами Качури, тепер на Холодницького очікує притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення з займаної посади керівника САП.

Якої справи стосується це дисциплінарне провадження та решту подробиць парламентар не оприлюднив.

"Чекаємо на результати розгляду справи", – підсумував Качура.

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Що цьому передувало

В середині червня Холодницький вже повідомляв, що проти нього відкрили дисциплінарне провадження. І на час розслідування його можуть відсторонити від посади.

Відповідно до документу, який опублікував Холодницький, дисциплінарне провадження відкрили за скаргою керівника Генеральної інспекції Офісу генпрокурора Сергія Лисаченка. 17 червня кадрова комісія мала розглянути цю скаргу.



Документи, що надійшли Холодницькому з Офісу генпрокурора / Фото з фейсбук-сторінки керівника САП