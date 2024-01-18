Новый этап в деле о слежке за BihusInfo: Офис генпрокурора открыл производство

В Офисе генпрокурора заявили, что открыли уголовное производство из-за слежки за Bihus.Info. Основанием стало заявление журналистки.

Уголовное производство было открыто по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. В полиции рассказали подробности. Там подчеркнули, что к правоохранителям обратилась журналистка.

Обратите внимание СБУ расследует обстоятельства незаконного прослушивания Bihus․Info

Она заявила о вмешательстве в ее частную жизнь. Журналистка рассказала, что это произошло во время отдыха в съемной комнате загородного комплекса, расположенном в Киевской области. Женщину снимали на скрытую камеру.

Правоохранители отметили, что на видео, распространенном в медиа, журналистку зафиксировали в ее нерабочее время. Это происходило во время отдыха в кругу коллег.

Скандал из Bihus.Info – главное

В сети был опубликован компромат на журналистов Bihus.Info. На обнародованных кадрах журналисты вроде бы договариваются об употреблении наркотиков. Денис Бигус – руководитель проекта Bihus.Info – заявил, что запрещенные вещества употребляли операторы. Их уже уволили.

Кроме того, Бигус подчеркнул, что видео записали неизвестные, скрыто во время новогоднего корпоратива редакции в гостиничном комплексе за Киевом. Также в Bihus.Info заявили, что все, кто сотрудничает с редакцией, сделают тесты на употребление наркотиков. Результатами поделятся в телеграмм-канале Bihus.Info.

Между тем, в Институте массовой информации заявили, что на журналистов оказывают системное давление, напоминающее времена Януковича.