​Офис генпрокурора призвал криптобиржи блокировать активы граждан России

В Офисе генпрокурора обратились к 16 самым популярным криптобиржам мира. Письма-обращения подписала Ирина Венедиктова.

Она призвала отреагировать их на российскую агрессию против Украины. А также – блокировать финансовые операции в или из России, от и к россиянам.

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Россия нарушила все принципы международного права

Генпрокурор написала в письме, что государство-агрессор использует авиацию, баллистические ракеты, танки, бронетехнику и тому подобное. Боевики обстреляли школы, детские сады и объекты гражданской инфраструктуры.

Венедиктова подчеркнула, что Россия нарушила все правила и принципы международного права, мира и безопасности.

"Сейчас проводится блокировка банковских транзакций России. Однако одним из способов перевода денег остается криптовалюта и цифровые токены", – сказала Венедиктова.

Полный текст публикации:

​Офис Генерального прокурора призвал криптобиржи к блокированию активов граждан страны-агрессора.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала письма-обращения к 16 крупнейшим популярным криптобиржам мира. Генпрокурор призвала их присоединиться к активной реакции на российскую военную агрессию против Украины и блокировать финансовые операции в/из России, от и к российским гражданам.

В своем письме Ирина Венедиктова отметила, что в настоящее время Россия использует против Украины боевую авиацию, баллистические ракеты, артиллерию, танки, бронетехнику, наземные и другие силы и средства. Обстреляны объекты гражданской инфраструктуры, школы, детские сады. Она подчеркнула, что Россия уже нарушила правила и принципы международного права и международного мира и безопасности. И прокурорами этому будет предоставлена соответствующая оценка.

"Мировое и европейское сообщество поддерживает нас и уже ввело строгие санкции. Сейчас проводится блокировка банковских транзакций России. Но одним из способов перевода средств остается криптовалюта и цифровые токены", – подчеркнула она.

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