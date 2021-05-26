Банковая готовится к кадровым перестановкам

Здесь сорока на хвосте принесла новость, что Банковая готовится провести ряд кадровых перестановок в регионах. Официально – сместить председателей ОГА, которые провалили большинство социально-экономических показателей. Далее читайте на украинском.

Неофіційно – підготовка до другого терміну Зеленського. Розпочинати хочуть, нібито, з Київщини.

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Чому?

Ну, бо Офіс Президента вважає Київщину своїм пілотним та базовим регіоном. Логічно – не Львівщину ж їм брати.

Перестановки почалися раніше – спочатку буквально за два місяці Банкова прибрала "раздражитєль" у вигляді Дубінського. Потім – змінила одіозного Склярова на конструктивну Гунько.

Ну і тепер лишився останній крок – замінити голову ОДА Володіна. На думку Банкової, занадто він слабкий, безініціативний і некомандний.

Паралельно в офісі хочуть зробити Київщину пілотним регіоном, на якому президентська команда спробує новий формат роботи та підготовки до другого туру. За таких обставин у Володіна майже не залишиться шансів втриматись на посаді. Окрім того, за його часів команда "Слуг народу" була скомпрометована корупційними скандалами.

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А про політичний деструктив в області і не працюючу багато місяців облраду, знає вся країна.

Ну і звісно, – претензії у сфері медицини. У першу чергу, скандал про розкрадання державних коштів на закупці швидких. А наднизький показник вакцинації населення – ганьба для столичного регіону.

Але кажуть, останньою краплею став скандал навколо президентського проєкту "Велике будівництво". Одним словом, по Київщині рішення ухвалене.

Та кажуть, на цьому ОП не спиниться.

Нас чекає ще низка цікавих кадрових рішень у регіонах. Спостерігаймо.