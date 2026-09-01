Проблема заложена в Конституции: почему Офис Президента фигурирует в коррупционных скандалах

В делах "Мидас", "Династия" и "Форест Гамп" фигурируют представители Офиса Президента. Громкие коррупционные скандалы в Украине заставляют общество задаваться вопросом о реальной роли и влиянии ОПУ. В частности, о том, почему структура, которая должна была бы выполнять лишь функции канцелярии, постоянно оказывается в центре политических перипетий.

Громкие коррупционные дела вновь привлекают внимание общества к реальному влиянию Банковой на государственные процессы. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу о глубинных причинах такой ситуации.

Проблема в размытых полномочиях

Руководитель Центра общественной аналитики подчеркнул, что ключевой недостаток системы заключается в отсутствии четкого разграничения полномочий органов власти, что было предусмотрено еще в прошлом.

Проблема заложена в Конституции, потому что у нас не разделены четко полномочия органов власти. Когда депутаты, занимающие высокие должности в парламенте, говорят, что президент у нас – отдельная ветвь власти, то возникают проблемы, ведь в Конституции нет ветви власти президента,

– пояснил Клочок.

Он отметил, что анализирует не только период правления Зеленского, но и предыдущие периоды других украинских лидеров. Клочок напомнил, что Конституция была принята в 1996 году, а в 2004-м, во время Оранжевой революции, претерпела существенные изменения.

Это был своего рода договор, компромисс между тогдашней командой Медведчука, Кучмы и Ющенко. А сама Конституция писалась в офисе Медведчука. Но многие об этом молчат и не хотят вспоминать,

– заявил Клочок.

По его словам, пересечение функций наблюдается и среди правоохранительных и антикоррупционных органов, которые нередко конкурируют и дублируют задачи друг друга вместо прозрачного сотрудничества.

О проблеме неразделения полномочий органов власти: смотрите видео

Как Банковая влияет на Кабмин

Сегодня, по словам руководителя Центра общественной аналитики, в стране сложилась ситуация, когда Кабинет Министров в значительной степени ориентируется именно на решения Офиса Президента, а не на парламент.

Сейчас сложилась ситуация, при которой Кабинет министров живет жизнью Банковой, потому что президент получил единоличную власть и может напрямую существенно влиять на формирование кадровой политики, что определено законом,

– подчеркнул Клочок.

Он также добавил, что подобные схемы влияния часто копируются и на местном уровне, где в общинах власть имущие контролируют назначения и решения.

По мнению аналитика, хотя западные партнеры стимулируют проведение реформ в обмен на поддержку, Украине необходимо более глубокое понимание проблематики.

Проблема в том, что мы должны осознать на общественном уровне необходимость переустройства Украины. Только тогда мы сможем двигаться дальше,

– убежден Клочок.