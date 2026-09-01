Гучні корупційні справи знову привертають увагу суспільства до реального впливу Банкової на державні процеси. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу про глибинні причини такої ситуації.
Проблема у розмитих повноваженнях
Керівник Центру громадської аналітики наголосив, що ключова вада системи полягає у відсутності чіткого розмежування повноважень органів влади, що було передбачено ще у минулому.
Проблема закладена в Конституції, тому що у нас не розділені чітко повноваження органів влади. Коли депутати, які обіймають високі посади в парламенті, говорять, що президент у нас окрема гілка влади, то виникають проблеми, адже в Конституції немає гілки влади президента,
– пояснив Клочок.
Він зауважив на тому, що аналізує не лише період Зеленського, а й попередні періоди інших українських лідерів. Клочок нагадав, що Конституція була ухвалена у 1996 році, була суттєво змінена у 2004-му під час помаранчевої революції.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Це був такий собі договір, компроміс між тоді командою Медведчука, Кучми і Ющенка. А сама Конституція писалася в офісі Медведчука. Але багато хто про це мовчить і не хоче згадувати,
– озвучив Клочок.
За його словами, перетинання функцій спостерігається і серед правоохоронних, антикорупційних органів, які нерідко конкурують та дублюють завдання один одного замість прозорої співпраці.
Про проблему нерозділеності повноважень органів влади: дивіться відео
Як Банкова впливає на Кабмін
Сьогодні, зі слів керівника Центру громадської аналітики, у державі склалася ситуація, коли Кабінет Міністрів значною мірою орієнтується саме на рішення Офісу Президента, а не на парламент.
Нині склалась ситуація, що Кабінет Міністрів живе життям Банкової, тому що президент отримав одноосібну владу і безпосередньо може суттєво впливати на формування кадрової політики, що визначено законом,
– наголосив Клочок.
Він також додав, що подібні схеми впливу часто копіюються і на місцевому рівні, де в громадах можновладці контролюють призначення та рішення.
На думку аналітика, хоча західні партнери стимулюють проведення реформ в обмін на підтримку, Україні потрібне глибше розуміння проблематики.
Проблема в тому, що ми маємо усвідомити на загальносуспільному рівні необхідність перезаснування України. Тільки тоді ми можемо до чогось рухатися далі,
– переконаний Клочок.