Гучні корупційні справи знову привертають увагу суспільства до реального впливу Банкової на державні процеси. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу про глибинні причини такої ситуації.

Проблема у розмитих повноваженнях

Керівник Центру громадської аналітики наголосив, що ключова вада системи полягає у відсутності чіткого розмежування повноважень органів влади, що було передбачено ще у минулому.

Проблема закладена в Конституції, тому що у нас не розділені чітко повноваження органів влади. Коли депутати, які обіймають високі посади в парламенті, говорять, що президент у нас окрема гілка влади, то виникають проблеми, адже в Конституції немає гілки влади президента,

– пояснив Клочок.

Він зауважив на тому, що аналізує не лише період Зеленського, а й попередні періоди інших українських лідерів. Клочок нагадав, що Конституція була ухвалена у 1996 році, була суттєво змінена у 2004-му під час помаранчевої революції.

Це був такий собі договір, компроміс між тоді командою Медведчука, Кучми і Ющенка. А сама Конституція писалася в офісі Медведчука. Але багато хто про це мовчить і не хоче згадувати,

– озвучив Клочок.

За його словами, перетинання функцій спостерігається і серед правоохоронних, антикорупційних органів, які нерідко конкурують та дублюють завдання один одного замість прозорої співпраці.

Про проблему нерозділеності повноважень органів влади: дивіться відео

Як Банкова впливає на Кабмін

Сьогодні, зі слів керівника Центру громадської аналітики, у державі склалася ситуація, коли Кабінет Міністрів значною мірою орієнтується саме на рішення Офісу Президента, а не на парламент.

Нині склалась ситуація, що Кабінет Міністрів живе життям Банкової, тому що президент отримав одноосібну владу і безпосередньо може суттєво впливати на формування кадрової політики, що визначено законом,

– наголосив Клочок.

Він також додав, що подібні схеми впливу часто копіюються і на місцевому рівні, де в громадах можновладці контролюють призначення та рішення.

На думку аналітика, хоча західні партнери стимулюють проведення реформ в обмін на підтримку, Україні потрібне глибше розуміння проблематики.

Проблема в тому, що ми маємо усвідомити на загальносуспільному рівні необхідність перезаснування України. Тільки тоді ми можемо до чогось рухатися далі,

– переконаний Клочок.