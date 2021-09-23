Как сообщили 24 каналу в Офисе Президента, готовили План трансформации именно в Офисе Президента. Его основа – информация от других ведомств.

Кстати Ожидаем реакцию от Байдена, – Зеленский о плане трансформации Украины

ОП собирал информацию

План трансформации "собирался" именно в Офисе Президента. ОП участвовал в модерации и структурировании полученной информации от ответственных министерств и центральных органов исполнительной власти.

Касательно копии Плана трансформации, то в ОП 24 каналу отметили, что эта запрашиваемая информация отсутствует.

Обратите внимание! Зеленский сейчас находится в США со вторым рабочим визитом. Он отметил, что ожидает ответа администрации Байдена на его План трансформации. В частности Украину интересует поддержка в оборонной сфере.

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