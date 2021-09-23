Как сообщили 24 каналу в Офисе Президента, готовили План трансформации именно в Офисе Президента. Его основа – информация от других ведомств.
Кстати Ожидаем реакцию от Байдена, – Зеленский о плане трансформации Украины
ОП собирал информацию
План трансформации "собирался" именно в Офисе Президента. ОП участвовал в модерации и структурировании полученной информации от ответственных министерств и центральных органов исполнительной власти.
Касательно копии Плана трансформации, то в ОП 24 каналу отметили, что эта запрашиваемая информация отсутствует.
Главное о плане трансформации Украины
- План трансформации Украины Владимир Зеленский представил в Национальной библиотеке в Вашингтоне 1 сентября.
- Этот документ – это то видение государства через несколько лет, которой президентская команда и Зеленский лично.
- Украинский лидер предложил соответствующие шаги президенту США и конгрессменам во время визита в Вашингтон.
- По словам президента, в приоритете – верховенство права и правосудия.
- Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.