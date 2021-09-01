Владимир Зеленский выступил перед представителями ведущих американских аналитических центров и журналистами. Он представил План трансформации Украины в Национальной библиотеке Фреда Смита.
Важно Мы не просим подарков, – Зеленский в США презентовал программу трансформации Украины
Какой Украина будет через 5 – 10 лет
Президент отметил, что за 30 лет независимости Украина потеряла немало возможностей, поскольку политики постоянно откладывали изменения "на завтра". Сейчас же уникальное время, когда государство трансформируется. И происходит это во время войны.
Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью,
– подчеркнул он.
Президент отметил, что несмотря на все трудности и угрозы Украина сегодня является страной свободы, надежды, движения только вперед и развития. По его словам, сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния. В дальнейшем он назвал первые достижения этих реформ.
Чего уже достигли:
- укрепляется антикоррупционная архитектура,
- коррупционеров привлекают к ответственности,
- был открыт рынок земли,
- принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов.
Также президент отмечал, что в приоритете сейчас – верховенство права и правосудия. Такой и только такой он видит Украину в ближайшем будущем.
Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через 5 – 10 лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину,
– отметил Зеленский.
Что это за План трансформации Украины
Президент пояснил, что документ A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы. Государство будет "форпостом безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".
Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.
Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций,
– рассказал президент.
Зеленский в США: как прошли первые дни визита
- Поездка Владимира Зеленского в США началась 30 августа, а завершится 5 сентября.
- В первый день Зеленский провел ряд встреч: с главой Всемирного банка Малпассом, с министром энергетики США Дженнифер Грёнхольм, принял участие в чествовании памяти жертв Голодомора.
- 30 августа состоялось подписание важного оборонного соглашения. Она касается исследований, разработок, испытаний и оценки вооружений.
- Важнейшей частью визита будет личная встреча президента Украины с Джо Байденом 1 сентября.
- Впрочем, после общения оба президенты не будут давать совместной пресс-конференции.