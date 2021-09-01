Владимир Зеленский выступил перед представителями ведущих американских аналитических центров и журналистами. Он представил План трансформации Украины в Национальной библиотеке Фреда Смита.

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Какой Украина будет через 5 – 10 лет

Президент отметил, что за 30 лет независимости Украина потеряла немало возможностей, поскольку политики постоянно откладывали изменения "на завтра". Сейчас же уникальное время, когда государство трансформируется. И происходит это во время войны.

Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью,

– подчеркнул он.

Президент отметил, что несмотря на все трудности и угрозы Украина сегодня является страной свободы, надежды, движения только вперед и развития. По его словам, сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния. В дальнейшем он назвал первые достижения этих реформ.

Чего уже достигли:

укрепляется антикоррупционная архитектура,

коррупционеров привлекают к ответственности,

был открыт рынок земли,

принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов.

Также президент отмечал, что в приоритете сейчас – верховенство права и правосудия. Такой и только такой он видит Украину в ближайшем будущем.

Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через 5 – 10 лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину,

– отметил Зеленский.

Что это за План трансформации Украины

Президент пояснил, что документ A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы. Государство будет "форпостом безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций,

– рассказал президент.

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