В составе делегации – сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррассо, Томми Табервилль и Бен Сесс. Есть и человек от Палаты представителей – Уильям Тиммонс.

К теме "Стоим бок о бок в борьбе за вашу свободу": как прошел визит американских конгрессменов

Зеленский встретился с конгрессменами США в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа – 5 сентября посещал Соединенные Штаты Америки. Там он встретился среди прочего с президентом Джо Байденом и украинским кокусом в Конгрессе.

А уже 6 сентября с визитом в Украину прибыли представители американского парламента.

Зеленский приветствовал их в Украине и заметил, что такой визит "свидетельствует о большой поддержке Украины со стороны США". А заодно и поблагодарил за неизменную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе.



Во время разговора с конгрессменами Зеленский поблагодарил за поддержку США / Фото ОП

С конгрессменами обсуждали визит Зеленского в США

Конгрессменам рассказали об итогах визита президента Зеленского в США. Особо отмечали договоренность об обновлении Хартии стратегического партнерства Украины и США и восстановление работы соответствующей комиссии.

Представителям США объяснили содержание программы трансформации Украины

Отдельно Владимир Зеленский напомнил, что в Вашингтоне представил План трансформации и укрепления устойчивости Украины. Он, в частности:

Предусматривает развитие партнерства нашей страны и США в области экономики, инвестиций.

Много содержит и информации о "зеленых" изменениях и модернизации экономики на принципах декарбонизации.

Президент Зеленский надеется, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.



Зеленский и другие должностные лица Украины на встрече с членами Конгресса США / Фото ОП

Также во время встречи поднимались вопросы войны на Донбассе, в общем ситуации безопасности в регионе (в том числе из-за событий в Беларуси), "Северного потока-2", Крымской платформы и, конечно, перспектив присоединения Украины к НАТО и ЕС.