У складі делегації – сенатори Ліндсі Грем, Джон Баррассо, Томмі Табервілль і Бен Сесс. Є й людина від Палати представників – Вільям Тіммонс.

До теми "Стоїмо пліч-о-пліч у боротьбі за вашу свободу": як минув візит американських конгресменів

Зеленський зустрівся з конгресменами США у Києві

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня – 5 вересня відвідував Сполучені Штати Америки. Там він зустрівся з президентом Джо Байденом, українським кокусом у Конгресі тощо.

А вже 6 вересня з візитом до України прибули представники американського парламенту.

Зеленський привітав їх в Україні й зауважив, що такий візит "свідчить про велику підтримку України з боку США". А заразом і подякував за незмінну двопартійну та двопалатну підтримку України в Конгресі.



Під час розмови з конгресменами Зеленський подякував за підтримку США / Фото ОП

З конгресменами обговорювали візит Зеленського до США

Конгресменам розповіли про підсумки візиту президента Зеленського до США. Особливо відзначали домовленість про оновлення Хартії стратегічного партнерства Україною і США та відновлення роботи відповідної комісії.

Представникам США пояснили зміст програми трансформації України

Окремо Володимир Зеленський нагадав, що у Вашингтоні представив План трансформації та зміцнення стійкості України. Він, зокрема:

Передбачає розбудову партнерства нашої країни та США в царині економіки, інвестицій тощо.

нашої країни та США в царині економіки, інвестицій тощо. Багато містить інформації про "зелені" зміни та модернізацію економіки на принципах декарбонізації.

Президент Зеленський сподівається, що американська сторона активно долучиться до реалізації цього плану.



Зеленський та інші посадовці України на зустрічі з членами Конгресу США / Фото ОП

Також під час зустрічі порушували питання війни на Донбасі, загалом безпекової ситуації в регіоні (зокрема й через події в Білорусі), "Північного потоку-2", Кримської платформи, і, ясна річ, перспектив приєднання України до НАТО та ЄС.

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