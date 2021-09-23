Як повідомили 24 каналу в Офісі Президента, готували План трансформації саме в Офісі Президента. Його основа – інформація від інших відомств.

До речі Очікуємо реакцію від Байдена, – Зеленський про План трансформації України

ОП збирав інформацію

План трансформації "збирався" саме в Офісі Президента. ОП брав участь у модерації та структуруванні отриманої інформації від відповідальних міністерств та центральних органів виконавчої влади.

Щодо копії Плану трансформації, то в ОП 24 каналу зазначили, що ця запитувана інформація відсутня.

Зверніть увагу! Зеленський наразі перебуває у США із другим робочим візитом. Він зазначив, що очікує відповіді адміністрації Байдена на його План трансформації. Зокрема Україну цікавить підтримка в оборонній сфері.

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